Dietro le quinte della nuova serie evento: Can Yaman conquista anche Alessandro Preziosi. Scopri cosa ha detto l’attore italiano e perché tutti aspettano Sandokan. Sullo sfondo di un set infuocato, tra ciak, spade e sguardi intensi, è nata un’intesa che ha sorpreso tutti: quella tra Alessandro Preziosi e Can Yaman. I due attori, protagonisti della nuova serie Sandokan, in arrivo su Raiuno il prossimo autunno, si sono trovati in perfetta sintonia fin dalle prime riprese. A raccontarlo è lo stesso Preziosi, che nel reboot della celebre saga interpreta il ruolo del carismatico Yanez De Gomera. Il palcoscenico per questa rivelazione è stato l’Italian Globe Series Festival di Rimini, evento interamente dedicato alle grandi produzioni televisive. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Sandokan, Alessandro Preziosi: Ecco Cosa Pensa Di Can Yaman!

Leggi anche: “Sandokan”, Alessandro Preziosi svela “dettaglio” sul fisico di Can Yaman: “Non si direbbe…”

Leggi anche: Kabir Bedi, Nuovo Sandokan: Ecco Cosa Pensa Di Can Yaman!

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

L'inglese di Alessandro Preziosi, lo Yanez del nuovo Sandokan; Sandokan, intervista ad Alessandro Preziosi, Alanah Bloor ed Ed Westwick; Sandokan: Preziosi, Westwick e Bloor raccontano l’anima dei loro personaggi; Alessandro Preziosi parla del suo personaggio in «Sandokan»: «Avevo tre dialogue coach».

Sandokan: Preziosi, Westwick e Bloor raccontano l’anima dei loro personaggi - Abbiamo incontrato Ed Westwick, Alanah Bloor e Alessandro Preziosi per farci raccontare la sfida di ridare vita ai leggendari personaggi di Salgari nella nuova serie di Sandokan in onda su Rai 1. movieplayer.it