Sandokan Alessandro Preziosi | Ecco Cosa Pensa Di Can Yaman!
Dietro le quinte della nuova serie evento: Can Yaman conquista anche Alessandro Preziosi. Scopri cosa ha detto l’attore italiano e perché tutti aspettano Sandokan. Sullo sfondo di un set infuocato, tra ciak, spade e sguardi intensi, è nata un’intesa che ha sorpreso tutti: quella tra Alessandro Preziosi e Can Yaman. I due attori, protagonisti della nuova serie Sandokan, in arrivo su Raiuno il prossimo autunno, si sono trovati in perfetta sintonia fin dalle prime riprese. A raccontarlo è lo stesso Preziosi, che nel reboot della celebre saga interpreta il ruolo del carismatico Yanez De Gomera. Il palcoscenico per questa rivelazione è stato l’Italian Globe Series Festival di Rimini, evento interamente dedicato alle grandi produzioni televisive. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Leggi anche: “Sandokan”, Alessandro Preziosi svela “dettaglio” sul fisico di Can Yaman: “Non si direbbe…”
Leggi anche: Kabir Bedi, Nuovo Sandokan: Ecco Cosa Pensa Di Can Yaman!
L'inglese di Alessandro Preziosi, lo Yanez del nuovo Sandokan; Sandokan, intervista ad Alessandro Preziosi, Alanah Bloor ed Ed Westwick; Sandokan: Preziosi, Westwick e Bloor raccontano l’anima dei loro personaggi; Alessandro Preziosi parla del suo personaggio in «Sandokan»: «Avevo tre dialogue coach».
Sandokan: Preziosi, Westwick e Bloor raccontano l’anima dei loro personaggi - Abbiamo incontrato Ed Westwick, Alanah Bloor e Alessandro Preziosi per farci raccontare la sfida di ridare vita ai leggendari personaggi di Salgari nella nuova serie di Sandokan in onda su Rai 1. movieplayer.it
Sandokan, come finisce la serie con Can Yaman? Le anticipazioni dell'ultima puntata, stasera su Rai 1 - Dopo aver scoperto la triste verità sul suo passato, Sandokan dovrà combattere una battaglia epica per restituire la libertà al suo popolo, ma chi resterà al suo fianco? msn.com
Sandokan: anticipazioni ultima imperdibile puntata della serie con Can Yaman e Alessando Preziosi - Con un doppio appuntamento eccezionale la prima rete Rai porta alla conclusione quella che ... filmpost.it
Sandokan, Alessandro Preziosi: Ecco Cosa Pensa Di Can Yaman!
Quanto ti è piaciuto Alessandro Preziosi in Sandokan #AlessandroPreziosi #Sandokan - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.