san michele salentino si ritrovano a cena dopo 37 anni dalla prima elementare

San Michele Salentino, un gruppo di amici si riunisce dopo 37 anni dalla prima elementare. Un incontro che risveglia ricordi e emozioni, come una fotografia che riaffiora dal passato, testimonianza di un legame che il tempo non ha mai spezzato. In questa serata, le parole si intrecciano con i sorrisi, celebrando un’amicizia durata nel tempo e il valore di un ricordo che vive ancora.

SAN MICHELE SALENTINO - Ci sono incontri che si fissano nella memoria come una fotografia che arriva dal passato. È successo ieri sera, attorno a un tavolo apparecchiato al ristorante “Il Torchietto” di San Michele Salentino, dove il tempo ha deciso fermarsi e fare un passo indietro. Dopo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

