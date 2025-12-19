Il consigliere di minoranza Donato Costantini torna a sollevare la questione del parcheggio disabili davanti al Comune di San Marco dei Cavoti, evidenziando una problematica irrisolta da mesi e denunciando una possibile forma di discriminazione indiretta. La situazione, ancora senza soluzione, continua a suscitare preoccupazioni e richieste di intervento da parte delle autorità competenti.

© Fremondoweb.com - San Marco dei Cavoti, parcheggio disabili davanti al Comune: nuova interrogazione di Costantini

Comunicato Stampa Il consigliere comunale di minoranza denuncia una situazione irrisolta da mesi e parla di “discriminazione indiretta” Il Consigliere comunale di minoranza di San Marco dei Cavoti Donato Costantini interviene nuovamente con forza sulla vicenda del parcheggio riservato ai . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

San Marco dei Cavoti, Costantini: "Su parcheggio disabili presentata nuova interrogazione" - Il consigliere comunale di minoranza di San Marco dei Cavoti, Donato Costantini, interviene nuovamente con forza sulla vicenda del parcheggio riservato ai disabili situato di fronte al Comune di San M

