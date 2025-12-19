San Lupo pomeriggio di gusto e tradizione tra olio e pane

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 13 a San Lupo, un pomeriggio dedicato alla tradizione, tra degustazioni di olio e pane, ha animato la biblioteca comunale. Un evento promosso da Pro Olio San Lupo, che ha unito educazione alimentare, memoria agricola e identità locale, offrendo un momento di incontro e condivisione tra cittadini e appassionati. Un’occasione per riscoprire il valore delle radici e dei sapori autentici del territorio.

san lupo pomeriggio di gusto e tradizione tra olio e pane

© Fremondoweb.com - San Lupo, pomeriggio di gusto e tradizione tra olio e pane

Comunicato Stampa Un’iniziativa promossa da Pro Olio San Lupo ha trasformato la biblioteca comunale in un luogo di incontro tra educazione alimentare, memoria agricola e identità locale San Lupo, quello di sabato 13 è stato un pomeriggio di gusto e . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Leggi anche: A Gualdo Cattaneo il gusto incontra la tradizione con "Sapere di pane, sapore di olio"

Leggi anche: Torna a Sestri Levante “Pane e Olio”: quattro giorni dedicati al gusto e alla cultura dell’extravergine

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

San Lupo, un pomeriggio di gusto e tradizione: l’olio racconta il territorio - È stato un pomeriggio denso di significati, sapori e condivisione quello vissuto a San Lupo, dove la biblioteca comunale si è trasformata in un luogo di incontro tra generazioni, saperi e identità loc ... ntr24.tv

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.