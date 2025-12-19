San Lupo pomeriggio di gusto e tradizione tra olio e pane
Sabato 13 a San Lupo, un pomeriggio dedicato alla tradizione, tra degustazioni di olio e pane, ha animato la biblioteca comunale. Un evento promosso da Pro Olio San Lupo, che ha unito educazione alimentare, memoria agricola e identità locale, offrendo un momento di incontro e condivisione tra cittadini e appassionati. Un’occasione per riscoprire il valore delle radici e dei sapori autentici del territorio.
