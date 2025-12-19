San Giovanni si prepara all’ultimo fine settimana prima del Natale tra cultura solidarietà e shopping

San Giovanni Valdarno si anima con un intenso weekend di eventi e iniziative, offrendo un’anteprima del clima natalizio. Tra mercatini, mostre e momenti di solidarietà, la città si prepara a vivere appieno l’atmosfera delle festività, invitando residenti e visitatori a condividere tradizioni, emozioni e spirito di comunità in questo ultimo fine settimana prima di Natale.

Arezzo, 19 dicembre 2025 –  San Giovanni Valdarno si prepara all’ultimo fine settimana prima del Natale tra cultura, solidarietà e shopping. Dall’inaugurazione della prestigiosa mostra di Alex MacLean alla magia della slitta di Babbo Natale, dai concerti di Natale ai mercatini un cartellone ricco di appuntamenti tra arte, tradizione, divertimento e solidarietà nel cuore della città di Masaccio.  La città del Marzocco si appresta a vivere l’ultimo fine settimana prima del Natale con un programma denso di appuntamenti che celebrano la comunità e la tradizione. Il ricco cartellone di iniziative è il risultato di una sinergia tra il Comune di San Giovanni Valdarno, la Pro Loco, il Centro Commerciale Naturale "Le vie di San Giovanni" e una fitta rete di associazioni e istituzioni del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

