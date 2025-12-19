San Giorgio Energie-Astea | chiusa la fusione

San Giorgio Energie e Astea Energia hanno concluso con successo la loro fusione, formalizzata il 18 dicembre. Questa operazione rappresenta un importante passo strategico per entrambe le aziende, segnando la creazione di un nuovo asset nel settore energetico. La fusione apre nuove opportunità di crescita e innovazione, rafforzando la presenza sul mercato e migliorando l’offerta ai clienti.

San Giorgio Energie e Astea Energia: perfezionata la fusione. È stata formalmente sottoscritta il 18 dicembre la fusione per incorporazione tra San Giorgio Energie S.r.l. e Astea Energia S.p.A., un'operazione di rilievo strategico che segna una nuova fase per la storica società sangiorgese. L'integrazione rafforza la capacità di offrire servizi energetici moderni, efficienti e sostenibili, mantenendo al tempo stesso la vicinanza al cliente e l'attenzione al territorio che da sempre caratterizzano entrambe le aziende. L'operazione si colloca all'interno di un progetto di integrazione industriale finalizzato ad ampliare l'offerta dei servizi e a innovare l'attività sotto il profilo tecnologico, garantendo continuità operativa e presidio locale.

