Samuele Lami torna su Gas Records | techno in due tracce cuore a nudo

Samuele Lami ritorna su Gas Records con il suo nuovo EP, Built To Break. Due tracce che incarnano una techno intensa e senza compromessi, rivelando un'intima narrazione sonora. Un lavoro che mette in mostra un cuore a nudo, pronto a coinvolgere e far vibrare l’ascoltatore con energia pura e autentica.

© Sbircialanotizia.it - Samuele Lami torna su Gas Records: techno in due tracce, cuore a nudo Con il nuovo EP Built To Break, Samuele Lami rientra nel catalogo di Gas Records con un lavoro che punta dritto alla pelle: due tracce, un’impronta Techno netta e un racconto interiore trasformato in suono. L’uscita è datata 19 dicembre ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Un’uscita essenziale, due brani che pesano Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it Leggi anche: Crybe cambia rotta: “Resonant Drift” segna la nuova fase su Gas Records Leggi anche: White Dolphin Records, 5 anni di indie elettronico in 50 tracce Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. In attesa dei quattro rinvii della #Giornata15, ecco la classifica aggiornata di #SerieA2OldWildWest Samuele Messerini | Libertas Livorno 1947 Powered by @statbuilt #EBW2025 #SpecialOlympicsItalia #EsultaConMe #L - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.