Sammartino a Randazzo per il meeting sul Parco Sciarone | istituzione e scienza insieme per il paesaggio dell’Etna

A Randazzo si è tenuto un importante meeting sul Parco Sciarone, unendo istituzioni e scienza per tutelare il paesaggio dell’Etna. L’evento ha visto la partecipazione di FAI, Regione, Università e INGV, sottolineando l’impegno condiviso per preservare e valorizzare questo patrimonio naturale. Un’occasione per rafforzare la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti e promuovere un futuro sostenibile per l’area.

Etna Nord, Sciarone bene comune: incontro pubblico con FAI, Regione, Università e INGV. Domani, sabato 20 dicembre (ore 10.00, ex Cinema Moderno) confronto pubblico sul "paesaggio di fuoco e memoria" con esperti dell'Università di Catania e di INGV RANDAZZO – Un luogo che è insieme natura, identità e futuro: il Parco Sciarone, sul versante nord dell'Etna, torna al centro dell'attenzione con un appuntamento che mette in rete istituzioni, comunità e mondo scientifico. Domani, sabato 20 dicembre 2025, alle ore 10.00 al Centro Polifunzionale "ex Cinema Moderno" (via Cairoli 51), si terrà il meeting "La forza del vulcano, la vita della terra", primo grande momento pubblico del programma "Sciarone – Paesaggio di fuoco e di memoria".

