Salvini vuole una sua Atreju una Pontida del Sud Cronaca di una cena

Salvini sogna una sua Atreju, una Pontida del Sud, un evento che unisca e rafforzi il suo sentimento di appartenenza. Una cena che anticipa un anno ricco di appuntamenti, con un cronoprogramma preciso per il 2026. La stagione si concluderà con una grande festa “stile Atreju”, un momento di festa e identità per consolidare il suo progetto politico e culturale.

Ad Atreju il centrodestra 'coeso', ma su Kiev Salvini tace - La kermesse di FdI accoglie la premier con il coro 'Giorgia, Giorgia'. ansa.it

AD ATREJU IL CENTRODESTRA SI MOSTRA COESO - Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Antonio De Poli rappresentano il tratto unitario dei conservatori italiani, “c ... opinione.it

Ma perché il Governo Meloni-Salvini ce l’ha con i laureati e con chi vuole laurearsi Laurearsi non è una colpa eh Matteo Renzi - facebook.com facebook

«Siamo in un Paese libero: chi vuole pagare con la carta deve poterlo fare, ma chi vuole usare i contanti deve essere libero di utilizzare i propri soldi senza doversi giustificare». Lo ha dichiarato Matteo #Salvini, vicepremier e leader della #Lega, intervene x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.