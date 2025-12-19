Salvini vuole una sua Atreju una Pontida del Sud Cronaca di una cena
Salvini sogna una sua Atreju, una Pontida del Sud, un evento che unisca e rafforzi il suo sentimento di appartenenza. Una cena che anticipa un anno ricco di appuntamenti, con un cronoprogramma preciso per il 2026. La stagione si concluderà con una grande festa “stile Atreju”, un momento di festa e identità per consolidare il suo progetto politico e culturale.
Un anno disseminato da una decina di eventi, un cronoprogramma 2026 ben cadenzato che si concluderà con una festa “stile Atreju”. Quattro giorni a Milano, con i leader nazionali e ospiti internazio. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Salvini vuole una sua Atreju, una Pontida del Sud. Cronaca di una cena
