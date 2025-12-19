Salvata grazie a 107 minuti di massaggio cardiaco al Civico di Palermo 19enne fuori pericolo

Il cuore di Giada, 19 anni, ha continuato a battere per 107 minuti grazie al massaggio cardiaco praticato senza sosta dai medici e dagli infermieri del pronto soccorso dell’ ospedale Civico di Palermo. Sono stati 107 minuti di resistenza, concentrazione e dedizione assoluta, fino al momento in cui la giovane è stata collegata all’Ecmo, il macchinario che ossigena il sangue e lo pompa nel corpo, dando tempo ai medici di trattare la causa dell’arresto cardiaco. È accaduto nella notte tra il 26 e il 27 novembre, e oggi la notizia arriva con la certezza che Giada è viva, senza danni cerebrali e già trasferita dal reparto di Terapia intensiva alla Cardiologia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

