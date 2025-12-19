salute un policy paper per la transizione del paziente diabetico di tipo 1 alla vita adulta

Presentato a Roma presso Palazzo Baldassini, un nuovo policy paper si focalizza sulla transizione del paziente diabetico di tipo 1 dall’età pediatrica a quella adulta. Un percorso fondamentale per garantire continuità di cura e supporto, affrontando le sfide di un passaggio delicato che richiede attenzione e strategie mirate. Un documento che punta a migliorare la qualità di vita dei giovani diabetici nel loro percorso verso l’età adulta.

Il paziente diabetico e il suo passaggio dall’età pediatrica a quella adulta al centro di un policy paper presentato a Roma a Palazzo Baldassini. “Diabete di Tipo 1: Presa in carico e follow-up per tutelare la qualità di vita del paziente” è il titolo dell’evento. L’obiettivo è quello di scongiurare il rischio di “drop out” del paziente che abbandona le cure, prevedere codici di esenzione per la fornitura di dispositivi medici ai pazienti in stadio presintomatico e garantire la presenza di un team multidisciplinare strutturato. Il diabete di tipo 1 è una patologia cronica di natura autoimmune che in Italia colpisce circa 300mila persone, prevalentemente bambini e giovani adulti, e che richiede un impegno quotidiano nella gestione della malattia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

