Salute un policy paper per la transizione del paziente diabetico di tipo 1 alla vita adulta
Presentato a Roma presso Palazzo Baldassini, un nuovo policy paper si focalizza sulla transizione del paziente diabetico di tipo 1 dall’età pediatrica a quella adulta. Un percorso fondamentale per garantire continuità di cura e supporto, affrontando le sfide di un passaggio delicato che richiede attenzione e strategie mirate. Un documento che punta a migliorare la qualità di vita dei giovani diabetici nel loro percorso verso l’età adulta.
Il paziente diabetico e il suo passaggio dall’età pediatrica a quella adulta al centro di un policy paper presentato a Roma a Palazzo Baldassini. “Diabete di Tipo 1: Presa in carico e follow-up per tutelare la qualità di vita del paziente” è il titolo dell’evento. L’obiettivo è quello di scongiurare il rischio di “drop out” del paziente che abbandona le cure, prevedere codici di esenzione per la fornitura di dispositivi medici ai pazienti in stadio presintomatico e garantire la presenza di un team multidisciplinare strutturato. Il diabete di tipo 1 è una patologia cronica di natura autoimmune che in Italia colpisce circa 300mila persone, prevalentemente bambini e giovani adulti, e che richiede un impegno quotidiano nella gestione della malattia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Salute, sul diabete di tipo 1 un policy paper per il passaggio del paziente alla vita adulta
Leggi anche: Salute, per il tumore gastrico un policy paper: obiettivo equità di diagnosi e di cura
Salute, sul diabete di tipo 1 un policy paper per il passaggio del paziente alla vita adulta; Salute sul diabete di tipo 1 un policy paper per il passaggio del paziente alla vita adulta.
Salute, sul diabete di tipo 1 un policy paper per il passaggio del paziente alla vita adulta - La transizione del paziente diabetico dall'età pediatrica a quella adulta al centro del policy paper presentato oggi a Roma. msn.com
Transizione ecologica/ Schillaci: rafforzare gli interventi per tutelare la salute con approccio One Health - Ancora più oggi, da ministro, sono impegnato per rafforzare interventi a tutela della salute come diritto ... ilsole24ore.com
Salute, sul diabete di tipo 1 un policy paper per il passaggio del paziente alla vita adulta - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.