Salta la stretta sul riscatto laurea in Manovra Governo diviso sull’emendamento

La Manovra attraversa un momento di tensione, con il capitolo pensioni al centro delle discussioni. Dopo ore di dibattiti e divisioni nella maggioranza, il governo decide di fare un passo indietro sul riscatto della laurea, annunciando lo stralcio parziale dell’emendamento. La questione rimane aperta, segnando una fase di incertezza e confronto tra le diverse anime dell’esecutivo.

La Manovra si incaglia sul capitolo pensioni e, in particolare, sul riscatto della laurea. Dopo ore di tensioni in Commissione Bilancio, che hanno visto una frattura nella maggioranza, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha annunciato lo stralcio parziale dell’emendamento con codice 4.1000, con rinvio in un decreto ad hoc da approvare la prossima settimana, mentre resta in piedi solo la parte legata a Pnrr e iperammortamento. Manovra, maggioranza divisa sul riscatto della laurea. Le prime polemiche arrivarono dalla Lega, ma anche da frammenti di Fratelli d’Italia. E furono polemiche tali da costringere la stessa premier Meloni a scendere in campo per fare una promessa: “Nessuno che ha riscattato la laurea vedrà cambiata l’attuale situazione, qualsiasi modifica che dovesse intervenire varrà solo per il futuro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

