Una famigliola inglese ha fatto salire a bordo del volo EasyJet da Malaga a Londra la nonna morta. L'ha caricata sulla sedia a rotelle. Per tenerle collo dritto le ha messo un tutore e alle hostess che chiedevano se l'anziana stesse bene ha detto: "È soltanto stanca, si è addormentata". L'89enne era invece già deceduta. Alcuni passeggeri si sono accorti che c'era qualcosa che non andava mentre il jet era sulla pista di decollo. L'equipaggio di cabina è stato avvisato e il volo è tornato indietro. Partenza ritardata di 12 ore. I viaggiatori hanno raccontato sui social network che il corpo era stato spinto su una carrozzina fino ai sedili del gruppo, nella parte posteriore dell'aereo e sollevato per essere messo nella poltrona dai cinque membri della famiglia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salgono sull'aereo con la nonna morta. "È stanca", dicono alle hostess

Leggi anche: Riaperte indagini sull’hostess morta a Vienna, la zia: “Una luce dopo mesi di buio”

Leggi anche: Ladri "acrobati" a Viterbo, salgono sull'auto ed entrano in una casa alle Carcarelle

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Salgono sull'aereo con la nonna morta. "È stanca", dicono alle hostess - Una famigliola inglese ha fatto salire a bordo del volo EasyJet da Malaga a Londra la nonna morta. iltempo.it