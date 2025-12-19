Salerno 16enne stuprata in spiaggia a Ferragosto | in manette due 17enni

Una tragica vicenda ha scosso Ferragosto in provincia di Salerno, dove una ragazza di 16 anni è stata vittima di uno stupro in spiaggia. La Polizia ha immediatamente intervenuto, arrestando due giovani di 17 anni. Un episodio che evidenzia ancora una volta l’importanza di sensibilizzare e tutelare i minori, rafforzando le misure di sicurezza e prevenzione.

© Ilmattino.it - Salerno, 16enne stuprata in spiaggia a Ferragosto: in manette due 17enni A 16 anni stuprata in spiaggia da due ragazzi: in manette due 17enni in provincia di Salerno. La Squadra Mobile di Salerno ha eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare del. 🔗 Leggi su Ilmattino.it Leggi anche: Violenza sessuale di gruppo su una 16enne: arrestati due 17enni. La ragazza stuprata durante il falò di Ferragosto Leggi anche: 16enne violentata a Ferragosto, arrestati due minori del Salernitano Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Mercato San Severino. La scuola di Pandola verso l'impatto quasi zero: ultimati i lavori di efficientamento energetico; Manovra e pensioni, emendamento verrà stralciato: ci sarà decreto; Fiorentina-Verona 1-2, crisi senza fine per i viola ultimi. Giocatori in lacrime; Manovra, il riscatto della laurea frena il governo: si cerca l’intesa sulle pensioni. 16enne stuprata in spiaggia a Ferragosto: in manette due 17enni - Le indagini, avviate nell'immediatezza dalla Squadra Mobile, si sono basate a riscontro delle dichiarazioni della vittima ... msn.com 16enne insultata e stuprata in spiaggia a Salerno, il falò e poi le violenze: arrestati due 17enni - Due minorenni sono stati sottoposti a misura cautelare a Salerno per violenza sessuale di gruppo aggravata ai danni di una sedicenne. virgilio.it

Orrore a Salerno, 16enne violentata in spiaggia a Ferragosto: arrestati due 17enni - Violentata in spiaggia la notte di Ferragosto nel Salernitano: una 16enne denuncia e fa scattare l’indagine. tag24.it

Salerno, 16enne abusata dopo il falò: due 17enni collocati in comunità - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.