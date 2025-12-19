Saione Casi | Il progetto è sintesi delle richieste
Il progetto per piazza Saione si trova al centro di un acceso dibattito tra il comitato per gli alberi e l’amministrazione comunale. Una sintesi delle richieste di entrambe le parti sta emergendo, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra tutela ambientale e sviluppo urbano. Un confronto che riflette l’importanza di coinvolgere la comunità nelle decisioni che plasmeranno il futuro di questa zona di Arezzo.
AREZZO Una sintesi delle richieste delle due parti. Il progetto per piazza Saione è ancora una volta al centro del dibattito, quello del tavolo tra il comitato per gli alberi di Saione e l’assessore Alessandro Casi. "Il progetto finale - spiega Casi- è per forza di cose una sintesi delle necessità e delle esigenze presentate dai due comitati. L’area verde aumenta in termini di spazio fino a ricoprire 1200 metri quadri sui 1800 totali della piazza, e al contempo tuteliamo la viabilità, cercando di venire incontro alle esigenze di tutti i comitati". Cantano vittoria, infatti, Saione Viva e Alò Saione, che chiedevano all’amministrazione di tutelare la viabilità della piazza per non danneggiare le attività di quartiere e per evitare il rischio bivacchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Saione, Tanti e Casi: “Sintonia piena su riqualificazione, rilancio e sviluppo economico”
Leggi anche: Blitz delle forze dell’ordine tra Saione e la stazione: un espulso
Saione, Casi: "Il progetto è sintesi delle richieste" - Il progetto per piazza Saione è ancora una volta al centro del ... msn.com
Saione, Tanti e Casi: “Sintonia piena su riqualificazione, rilancio e sviluppo economico” - Arezzo, 24 ottobre 2025 – Si è svolto questa mattina l’incontro tra l’Amministrazione comunale e i commercianti di Saione, alla presenza del vicesindaco Lucia Tanti e dell’assessore Alessandro Casi. lanazione.it
Piazza Saione. Pd: “Spendere i soldi dei cittadini per non fare nulla” - "È davvero incredibile e inaccettabile quello che sta succedendo in piazza Saione e dimostra, per l’ennesima volta, l’incapacità amministrativa dell’Assessore Casi e c. msn.com
Saione, lavori fermi. Il comitato "Alberi Saione" alza la voce, chiedono all'assessore Casi quando ripartiranno i lavori fermi da oltre 2 settmane e se ci sono state variazioni nel progetto Il servizio nel nostro Tg #Teletruria #Saione #alberi #lavori - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.