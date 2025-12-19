Sagra e percorso gastronomico Ma anche musica | gli eventi

Scoprite un ricco calendario di eventi con sagre e percorsi gastronomici, accompagnati da musica dal vivo e intrattenimento. Questa edizione di Qn-Weekend vi propone una selezione di appuntamenti imperdibili per vivere momenti di convivialità e divertimento, immergendovi nelle tradizioni e nei sapori locali. Un’occasione perfetta per scoprire nuove emozioni e condividere esperienze uniche con amici e famiglia.

© Quotidiano.net - Sagra e percorso gastronomico. Ma anche musica: gli eventi Una nuova carrellata di appuntamenti è quella che vi proponiamo anche in questa edizione di Qn-Weekend. Ecco alcuni eventi nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Sondrio. Iniziamo dunque. A Bergamo la festa comincia dalla tavola e finisce sotto il palco. A Spirano, il fine settimana (19, 20 e 21 dicembre) si accende con la Sagra del Porsèl, appuntamento che trasforma il palazzetto in un luogo dove la tradizione contadina del maiale diventa occasione di incontro e convivialità, tra porchetta e cassöla, brindisi improvvisati e serate che scorrono veloci tra tributi musicali, dj set e generazioni che si mescolano senza formalità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: Tutti gli appuntamenti natalizi ma anche musica, teatro e non solo: gli eventi casertani nel week end dal 12 al 14 dicembre Leggi anche: La golosità del cioccolato e il gusto del vino, ma anche musica, teatro e feste: tutti gli eventi del fine settimana Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sagra e percorso gastronomico. Ma anche musica: gli eventi; A Santa Maria al Bagno ritorna la Sagra di Santa Lucia tra tradizione e musica popolare; Street food, sagra della cuccìa e memorial Gian Campione: cosa fare nel weekend; Weekend a Roma: 18 eventi da non perdere sabato 13 e domenica 14 dicembre. Sagra e percorso gastronomico. Ma anche musica: gli eventi - Una nuova carrellata di appuntamenti è quella che vi proponiamo anche in questa edizione di Qn- msn.com

A Cuccaro Vetere torna la Sagra della Pastorella: due giorni tra dolci tipici e musica popolare - L'evento enogastronomico, dedicato alla valorizzazione del tipico dolce locale delle festività, si svolge nel comune del Cilento ... salernotoday.it

Le sagre da non perdere nel weekend del 15 e 16 novembre e altri eventi regione per regione - Finite le sagre delle castagne, l'autunno continua con Bagna Caoda, vino novello, zafferano e feste di San Martino: ecco gli eventi da non perdere questo ... fanpage.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.