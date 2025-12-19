Sagra e percorso gastronomico Ma anche musica | gli eventi

Scoprite un ricco calendario di eventi con sagre e percorsi gastronomici, accompagnati da musica dal vivo e intrattenimento. Questa edizione di Qn-Weekend vi propone una selezione di appuntamenti imperdibili per vivere momenti di convivialità e divertimento, immergendovi nelle tradizioni e nei sapori locali. Un’occasione perfetta per scoprire nuove emozioni e condividere esperienze uniche con amici e famiglia.

Una nuova carrellata di appuntamenti è quella che vi proponiamo anche in questa edizione di Qn-Weekend. Ecco alcuni eventi nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Sondrio. Iniziamo dunque. A Bergamo la festa comincia dalla tavola e finisce sotto il palco. A Spirano, il fine settimana (19, 20 e 21 dicembre) si accende con la Sagra del Porsèl, appuntamento che trasforma il palazzetto in un luogo dove la tradizione contadina del maiale diventa occasione di incontro e convivialità, tra porchetta e cassöla, brindisi improvvisati e serate che scorrono veloci tra tributi musicali, dj set e generazioni che si mescolano senza formalità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

