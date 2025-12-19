Safonov ha parato i rigori contro il Flamengo con una mano fratturata | Non sa come sia successo

Safonov ha sfidato ogni aspettativa parando i rigori contro il Flamengo con una mano fratturata, lasciando tutti senza parole. Il portiere del PSG ha raccontato di non sapere come sia successo, ma ha dimostrato grande coraggio e determinazione. Un'impresa incredibile che ha segnato la partita e acceso l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Il portiere del PSG ha compiuto l'impresa contro il Flamengo con una frattura alla mano: "Pensiamo che sia stato al terzo calcio di rigore, dove ha fatto uno strano movimento".

Safonov, frattura a una mano dopo i 4 rigori parati per il Psg - Dopo la notte di gloria contro il Flamengo, culminata con 4 rigori parati su 5 nella finale di Coppa Intercontinentale, il portiere del Psg Matveï Safonov si ferma per un mese: frattura alla mano sini ... msn.com

Incredibile Safonov: l'eroe di coppa si è rotto una mano "parando il terzo rigore" - Il portiere russo, decisivo per la conquista dell'Intercontinentale, starà fuori almeno per un mese. msn.com

Due giorni fa Matvej #Safonov ha emulato ciò che fece anche Helmut #Duckadam. Il russo del #PSG, ha parato ben quattro rigori contro il Flamengo, consegnando alla squadra di Luis Enrique la Coppa Intercontinentale FIFA. Il rumeno invece, ben trentanove - facebook.com facebook

Il trucchetto dell'asciugamano di #Safonov: così il portiere eroe del #Psg ha parato 4 rigori su 5 al #Flamengo x.com

