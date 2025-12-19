RVD, iconico wrestler, sorprende tutti ringraziando Trump per il riconoscimento dei benefici della cannabis. Un gesto inaspettato che unisce due mondi spesso distanti, dimostrando come le alleanze possano sorprendere anche i più scettici. In un contesto dove politica e sport raramente si incontrano, questa dichiarazione segna un passo importante verso una maggiore apertura e consapevolezza.

© Zonawrestling.net - RVD sorprende tutti e ringrazia Trump: “Finalmente riconosciuti i benefici della cannabis”

Il mondo del pro wrestling e quello politico raramente si incontrano, anche perché mescolarli non è sempre una grande mossa dal punto di vista del business. Questo però non impedisce ad alcuni di esporsi apertamente. Se da un lato Mick Foley ha preso le distanze dalla WWE a causa del suo sostegno a Donald Trump, dall’altro un altro membro della WWE Hall of Fame ha una visione decisamente diversa. Il plauso di Rob Van Dam a Donald Trump. Il Presidente degli Stati Uniti e WWE Hall of Famer, Donald Trump, ha firmato giovedì un ordine esecutivo che incarica le agenzie federali di riclassificare la marijuana in una categoria meno restrittiva. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

