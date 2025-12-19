Rugby URC | Benetton Treviso e Zebre Parma un derby per puntare ai playoff

Domani pomeriggio allo stadio Monigo di Treviso si accende il primo derby stagionale dell’United Rugby Championship, con Benetton Treviso e Zebre Parma pronte a sfidarsi. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di rugby, che promette spettacolo e emozioni, con entrambe le squadre determinati a conquistare punti preziosi per avvicinarsi ai playoff.

© Oasport.it - Rugby, URC: Benetton Treviso e Zebre Parma, un derby per puntare ai playoff Va in scena domani pomeriggio allo stadio Monigo di Treviso il primo derby stagionale dell'United Rugby Championship e in campo scendono la Benetton Treviso e le Zebre Parma. Uno scontro che – rarità da quando l'Italia è entrata in Celtic League – è uno scontro diretto per la corsa ai playoff tra due squadre all'inseguimento dell'ottava posizione. Le Zebre Parma, infatti, sono attualmente undicesime con 10 punti, mentre la Benetton Treviso insegue a quota 9, con la zona playoff a quota 15 (ma Connacht ed Edimburgo, che precedono le italiane, hanno un match da recuperare). Insomma, vincere domani – e magari fare il bis al Lanfranchi tra una settimana – lancerebbe una delle due squadre nella zona nobile della classifica, mentre rischia di spegnere i sogni di chi dovesse subire due ko.

