Rugby protagonista nel weekend su Sky e NOW | derby Benetton-Zebre e big match Bordeaux-Tolone

Un weekend all’insegna del rugby su Sky e NOW, con match imperdibili che entusiasmeranno gli appassionati. Dallo spettacolare derby Benetton-Zebre all’intenso Bordeaux-Tolone nel Top 14 francese, tra United Rugby Championship e campionati d’Oltralpe, ogni appuntamento promette emozioni e adrenalina. Segui in diretta e in streaming le sfide più importanti del panorama internazionale, vivendo il rugby come mai prima d’ora.

Dallo United Rugby Championship al Top 14 francese, un fine settimana ricco di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di palla ovale, tutti in diretta su Sky e in streaming su NOW. La palla ovale torna a essere grande protagonista nella Casa dello Sport di Sky con un fine settimana ricco di rugby internazionale, in diretta . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Rugby, weekend di spettacolo su Sky e NOW: in campo Benetton, Zebre e il big match Tolosa-Bordeaux Leggi anche: Rugby, URC: Benetton Treviso e Zebre Parma, un derby per puntare ai playoff Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Sky Christmas Days: oltre 350 ore live in un mese nella Casa dello Sport; Sky Christmas Days, il programma di tutti gli eventi sportivi in diretta e on demand su Sky durante le feste; Sky, la Casa dello Sport si fa bella per le feste; Sky, da Sinner a Del Piero, dal basket alla Premier: tutti gli appuntamenti di sport per le feste. Lo spettacolo del 6 Nazioni di rugby su Sky nel 2026 - L’edizione 2026 del Guinness Men’s Six Nations, uno dei tornei più prestigiosi del panorama rugbistico mondiale, inizierà nel fine settimana tra il 5 e il 7 febbraio ... tuttosport.com

Sky ha acquisito i diritti di trasmissione di due grandi tornei di rugby per il 2026: il “Guiness Men's Six Nations” e il "National Championship" - 2031, dei diritti in esclusiva delle coppe europee di calcio, con Champions League, Europa League e ... ilmessaggero.it

Rugby, il TOP 14 francese live su Sky - Da questo fine settimana tutte le emozioni del campionato francese, il TOP 14, il torneo nazionale più ricco, importante e duro ... sport.sky.it

La famiglia del Valorugby piange la scomparsa di Sergio Cipolla, indimenticato allenatore protagonista sulla panchina del Rugby Reggio negli anni ‘90. Grande appassionato del nostro sport, Sergio è stato punto di riferimento tecnico e tattico per tanti giovani - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.