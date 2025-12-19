Rubava gasolio al Muos 37enne di San Cono colto sul fatto e arrestato

Un uomo di 37 anni di San Cono è stato arrestato dai carabinieri di Sigonella mentre tentava di rubare gasolio al Muos di Niscemi. Dipendente civile del Governo degli Stati Uniti, l’arresto è avvenuto in flagranza di reato, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sui controlli all’interno della struttura strategica.

I carabinieri della Compagnia polizia militare per l'Aeronautica militare di Sigonella hanno arrestato in flagranza di reato per furto un 37enne, residente a San Cono, dipendente civile del Governo degli Stati Uniti e in servizio al Muos di Niscemi. L'uomo è stato sorpreso mentre rubava circa 40.

