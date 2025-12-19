Rubano un portafoglio al supermercato e col bancomat fanno pagamenti in Bulgaria
Un furto nel supermercato si trasforma in un’indagine internazionale: i carabinieri di Bronzolo hanno individuato i presunti responsabili di aver sottratto un portafoglio a una donna di 63 anni, usandone poi il bancomat per effettuare pagamenti in Bulgaria. L’operazione ha portato alla scoperta di un gruppo criminale che agiva tra Italia e Est Europa, dimostrando come il crimine possa attraversare confini in modo rapido e pericoloso.
I carabinieri di Bronzolo sono riusciti a scovare i presunti autori di un furto fatto ai danni di una 63enne altoatesina, mentre faceva la spesa in supermercato. La signora, accortasi nei giorni scorsi di aver subito il furto del proprio portafoglio, custodito all’interno della borsetta, non ha. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
