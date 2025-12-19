Ruba tre giubbotti alla Rinascente fermato dalla sicurezza reagisce estraendo un coltello | denunciato

Un uomo di 42 anni è stato denunciato dai carabinieri di Catania per tentata rapina alla Rinascente, dove aveva tentato di sottrarre tre giubbotti. Alla vista della sicurezza, ha reagito estrapando un coltello, mettendo a rischio l'incolumità di tutti. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha evitato il peggio, assicurando l'autore alla giustizia.

