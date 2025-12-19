Ruba tre giubbotti alla Rinascente fermato dalla sicurezza reagisce estraendo un coltello | denunciato
Un uomo di 42 anni è stato denunciato dai carabinieri di Catania per tentata rapina alla Rinascente, dove aveva tentato di sottrarre tre giubbotti. Alla vista della sicurezza, ha reagito estrapando un coltello, mettendo a rischio l'incolumità di tutti. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha evitato il peggio, assicurando l'autore alla giustizia.
E' stato denunciato dai carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale un 42enne catanese con l'accusa di tentata rapina. L'uomo, nel pomeriggio, aveva deciso di fare "acquisti a costo zero" presso la Rinascente di via Etnea, intento però non riuscitogli per l'intervento dei.
