RSA l’allarme dei farmaci | capsule aperte e pillole spezzate mettono a rischio gli anziani

L’uso massiccio di farmaci nelle RSA solleva preoccupazioni crescenti per la sicurezza degli anziani. La manipolazione di capsule aperte e pillole spezzate può compromettere l’efficacia delle terapie e aumentare i rischi di effetti indesiderati. È fondamentale affrontare queste criticità per garantire un’assistenza più sicura e efficace, tutelando la salute di chi si affida quotidianamente alla cura e all’attenzione dei professionisti.

Gli anziani, soprattutto nelle RSA, prendono ancora troppi farmaci, con elevati rischi legati all'interferenza tra due o più di essi, ma anche all'efficacia e alla sicurezza della terapia orale per la prassi diffusa di alterare pillole per facilitarne la somministrazione a chi ha difficoltà a. Anziani in Rsa. 1 pillola su 3 viene tritata o spezzata e 1 su 4 aperta, ma nel 13% dei casi è un errore. L'alert dei Geriatri - Una prima indagine nazionale nelle Rsa rivela un uso elevato di farmaci tra gli anziani e una diffusa pratica di manipolazione delle pillole per facilitarne l'assunzione in presenza ... quotidianosanita.it

Farmaci nelle RSA: troppi errori nella somministrazione - Scopri come le compresse spezzate nelle RSA italiane possono influire sull’efficacia dei farmaci e sulla sicurezza sanitaria. ok-salute.it

Nelle Rsa 1 pillola su 3 viene tritata o spezzata, ma è un errore - I feriatri avvertono «Rischi di inefficacia per i pazienti e di tossicità anche per gli infermieri» ... msn.com

