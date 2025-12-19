Rottamazione quinquies le novità approvate in manovra | tasso interesse sulle rate scende dal 4 al 3% annuo

La Rottamazione Quinquies si rinnova con importanti novità approvate nella manovra: il tasso di interesse sulle rate scende dal 4% al 3% annuo, offrendo condizioni più favorevoli ai contribuenti. Questa misura rappresenta un’opportunità per chi desidera regolarizzare la propria posizione fiscale con condizioni più vantaggiose e un piano di pagamento più sostenibile. Un passo importante per semplificare e incentivare il percorso di eventuale regolarizzazione delle cartelle esattoriali.

Leggi anche: Manovra 2026, affitti brevi tassati al 26%, flat tax al 15% per straordinari e festivi, rottamazione quinquies in 54 rate - IL DOCUMENTO

