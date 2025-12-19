Rosa Chiodo e la sua nuova versione di Scalinatella
Rosa Chiodo rivisita “Scalinatella”, un classico intramontabile del 1948, composta da Giuseppe Cioffi e Enzo Bonagura. Tra Capri e Positano, il mistero sull’origine della canzone si infittisce, lasciando spazio a un dubbio che attraversa i secoli. Una versione moderna che invita a riflettere sull’inestimabile fascino di questa melodia senza tempo.
Capri o Positano? Un dubbio che resterà nei secoli riguardo la famosa canzone del 1948 composta da Giuseppe Cioffi per la musica e da Enzo Bonagura per il testo, intitolata “Scalinatella” di cui non sapremo mai l’origine esatta. Certa, è quella proposta da Rosa Chiodo ormai interprete veterana dei cult della canzone napoletana, in questo caso prodotta . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: Stupro di Palermo, l’audio rubato ad Asia Vitale e la sua nuova versione alle Iene: cos’è successo
Leggi anche: “Senza murì”, il nuovo brano della cantante casertana Rosa Chiodo
L'amore ha il coraggio del Rock Io sono un amore gentile Vado sul PopRock A breve disponibile su tutti gli store, Una cover di un brano storico della canzone napoletana. #amodomio #amore #musica #RosaChiodo - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.