Romet Jürgenson con Ford nel WRC2 2026

Romet Jürgenson si prepara ad affrontare il WRC2 2026 con M-Sport, dopo un promettente debutto nel 2025 nel programma Rally Star. Al volante di una Fiesta Rally2 ufficiale, l’estone e il suo copilota Siim Oja sono pronti a entrare in scena, portando entusiasmo e determinazione. La loro esperienza e il supporto di M-Sport promettono di rendere questa stagione una delle più emozionanti nel panorama rallystico.

