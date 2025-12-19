Romet Jürgenson con Ford nel WRC2 2026

Romet Jürgenson si prepara ad affrontare il WRC2 2026 con M-Sport, dopo un promettente debutto nel 2025 nel programma Rally Star. Al volante di una Fiesta Rally2 ufficiale, l’estone e il suo copilota Siim Oja sono pronti a entrare in scena, portando entusiasmo e determinazione. La loro esperienza e il supporto di M-Sport promettono di rendere questa stagione una delle più emozionanti nel panorama rallystico.

Dopo l’annata 2025 nel programma Rally Star quest’anno l’estone correrà con una Fiesta Rally2 ufficiale di M-Sport Dopo una prima stagione di grande impatto al volante di una Rally2, l’equipaggio estone formato da Romet Jürgenson e Siim Oja è pronto a fare il proprio debutto stagionale nel WRC2 2026 con M-Sport partendo da uno degli . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

