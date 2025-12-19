Romano svela | Humanes ceduto all’Atletico Madrid trasferimento immediato Il motivo

L’Inter continua a muoversi anche sul fronte del settore giovanile. È stato infatti raggiunto l’accordo con l’Atletico Madrid per il trasferimento immediato di Hugo Humanes, centrocampista classe 2007, che lascia la Primavera nerazzurra per fare ritorno in Spagna. A riportarlo è Fabrizio Romano. Si chiude così, con anticipo, l’esperienza milanese di un profilo che era arrivato ad Appiano con aspettative importanti, complice il suo passato nelle giovanili del Real Madrid. Humanes ceduto all’Atletico Madrid: il motivo. Humanes aveva iniziato il suo percorso nell’Inter Primavera sotto la guida di Benny Carbone, ma nel tempo era finito sempre più ai margini del progetto tecnico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Calciomercato Inter, accordo con l’Atlético Madrid: Hugo Humanes pronto a dire addio al vivaio nerazzurro

Leggi anche: Sommer Inter, forfait a sorpresa contro l’Atletico Madrid: il motivo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Icardi torna in Serie A Romano svela: “Rumors su queste due italiane, mi risulta che…” x.com

Romano svela la volontà del centrocampista SUL FUTURO: https://bit.ly/495t6GT - facebook.com facebook