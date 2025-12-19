Roma | orari e dove vedere la partita di Serie A in tv

Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: Juventus y Roma se enfrentan este sábado 20 de diciembre en el Allianz Stadium en el partido de la Jornada 16 de la Serie A 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Juventus – Roma y dónde ver el partido en España. –> –> –> En alusión a ello, el combinado dirigido por Luciano Spalletti llegará a la disputa luego de haber derrotado al Bologna (1-0), perdido contra el Napoli (2-1), derrotado al Cagliari (2-1) y empate con la Fiorentina (1-1). De esta manera, se ubican en el quinto lugar de la tabla con 26 puntos y +5 en el diferencial de goles. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

