Roma minaccia passanti con un coccio di bottiglia | fermato senegalese

Un uomo senegalese minaccia i passanti con un coccio di bottiglia a Roma. Durante le operazioni di intervento, un agente è rimasto ferito e ha avuto bisogno di cure mediche. La situazione ha provocato paura e tensione tra i cittadini, mentre le forze dell'ordine cercano di gestire la vicenda e garantire la sicurezza pubblica.

© Imolaoggi.it - Roma, minaccia passanti con un coccio di bottiglia: fermato senegalese Per un agente, rimasto ferito dall'uomo durante le operazioni, sono state necessarie le cure mediche.

