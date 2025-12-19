Roma metro C Stazione Colosseo Fori Imperiali 4 livelli interrati larghezza fino a 50m e profondità fino a 32m - VIDEO

Scopri le nuove stazioni della metro C di Roma, Colosseo e Porta Metronia, recentemente inaugurate. Situate in un'area strategica tra il Colosseo e la Basilica di Massenzio, queste stazioni si estendono su quattro livelli interrati, con una larghezza fino a 50 metri e una profondità di 32 metri. Un video drone offre una visione unica di questa innovativa opera infrastrutturale nel cuore della capitale.

© Ilgiornaleditalia.it - Roma, metro C Stazione Colosseo Fori Imperiali, 4 livelli interrati, larghezza fino a 50m e profondità fino a 32m - VIDEO Come si vede da un video realizzato da un drone è collocata in via dei Fori Imperiali tra il Colosseo e la Basilica di Massenzio A Roma sono state inaugurate le due nuove stazioni della metro C, Colosseo e Porta Metronia. Come si vede da un video realizzato da un drone, la prima è collocata i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it Leggi anche: Meravigliosa, ma quanto durerà?’: Roma si divide sulla nuova stazione metro Colosseo–Fori Imperiali Leggi anche: ‘Meravigliosa’: la nuova stazione metro Colosseo–Fori Imperiali conquista i romani e i turisti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sito Istituzionale | Metro C: aperte le stazioni Colosseo e Porta Metronia; Metro C, inaugurate le fermate Colosseo e Porta Metronia; Bella la linea C a Colosseo, ma ora? Tutti i progetti (e le date) per migliorare la metro di Roma; Colosseo-Fori Imperiali: la nuova stazione della Metro C nel cuore dell’Antica Roma. Roma Metro C, aperte due nuove stazioni museo: Colosseo-Fori Imperiali e Porta Metronia - Fori Imperiali e Porta Metronia: taglio del nastro con Gualtieri, Salvini e Giuli. ilquotidianodellazio.it

Roma, aprono due nuove stazioni della metro C: Colosseo e Porta Metronia - Dopo oltre 13 anni di lavori, sono state inaugurate le nuove fermate Colosseo e Porta Metronia della Metro C di Roma, stazioni- tg24.sky.it

Aperta a Roma la stazione Colosseo della metro C: «È la più bella al mondo» - Un nuovo spazio pubblico che racconta la forza dell'identità urbana della Capitale e il dialogo costante tra passato e presente. video.corriere.it

E' stata inaugurata a Roma la fermata "Colosseo" della metro C Ieri, 16 Dicembre, è stata aperta al pubblico la fermata. I lavori sono durati 12 anni ed ora finalmente sappiamo il perchè, la fermata è stata definita la più bella del mondo e non soltanto per lo - facebook.com facebook

#Roma Le 2 nuove stazioni della metro C (Colosseo e Porta Metronia) hanno fatto il pieno: 10mila passeggeri in 24 ore. Le stazioni-museo sono state elogiate dalla stampa di tutto il mondo. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.