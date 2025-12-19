Roma metro C Stazione Colosseo Fori Imperiali 4 livelli interrati larghezza fino a 50m e profondità fino a 32m - VIDEO
Scopri le nuove stazioni della metro C di Roma, Colosseo e Porta Metronia, recentemente inaugurate. Situate in un'area strategica tra il Colosseo e la Basilica di Massenzio, queste stazioni si estendono su quattro livelli interrati, con una larghezza fino a 50 metri e una profondità di 32 metri. Un video drone offre una visione unica di questa innovativa opera infrastrutturale nel cuore della capitale.
Come si vede da un video realizzato da un drone è collocata in via dei Fori Imperiali tra il Colosseo e la Basilica di Massenzio A Roma sono state inaugurate le due nuove stazioni della metro C, Colosseo e Porta Metronia. Come si vede da un video realizzato da un drone, la prima è collocata i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
