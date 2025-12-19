Roma Mancini | Non sono cattivo Gasperini un maestro

Le recenti vicende di Roma-Como hanno acceso i riflettori su Gianluca Mancini, coinvolto in discussioni sia in campo che fuori. La sua relazione con Gasperini, definito un maestro, e gli episodi post-gara con Cesc Fabregas hanno alimentato il dibattito, sollevando interrogativi sulla sua personalità e sul ruolo nello spogliatoio. Un momento di riflessione che mette in luce le sfumature di un calciatore sotto i riflettori.

Negli ultimi giorni hanno fatto discutere il comportamento di Gianluca Mancini durante Roma-Como e la discussione con Cesc Fabregas al termine della partita. Ai microfoni de La Stampa, il difensore giallorosso è tornato sull’episodio: “ Io cattivo? Assolutamente no, basta parlare con chi mi conosce bene. Poi in campo subentrano tanti fattori, come l’adrenalina e la tensione, che fanno parte di una competizione. Ma non mi sembra di essere mai stato protagonista di gomitate, entrate killer o pugni in faccia: i miei sono tutti scontri di gioco “. Mancini ha poi parlato del rapporto con Gian Piero Gasperini: “ È il solito mister che ti insegna calcio e ti carica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

