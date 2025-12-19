Roma la nuova lista stupri al Giulio Cesare | stavolta ci sono le prof

Nuovo allarme al liceo Giulio Cesare di Roma: una seconda lista di presunti autori di violenze sessuali coinvolge stavolta due docenti. La notizia, resa nota attraverso un comunicato sui social da parte dei rappresentanti di istituto, solleva preoccupazioni e interrogativi sulla sicurezza e sul clima all’interno della scuola. La vicenda accende nuovamente i riflettori su un tema delicato e di grande rilevanza pubblica.

C’è un’altra lista stupri al liceo Giulio Cesare di Roma. Ma stavolta i nomi sono di due docenti. Un secondo caso, ancora più grave secondo i rappresentanti di istituto che hanno pubblicato un comunicato sulla loro pagina social. È successo tutto il 17 dicembre, mentre la scuola era occupata. Nella nota i rappresentanti spiegano che la lista sarebbe apparsa «nell’anticamera del primo piano e citava: “Lista stupri:..” a cui seguivano i nomi di due professoresse ». La lista stupri delle prof. Poi, la conclusione: « La comunità studentesca, ancora una volta, si ritrova indignata di fronte a gesti di questo tipo e costretta a denunciare un accaduto che mai avrebbe pensato di poter rivivere. 🔗 Leggi su Open.online

