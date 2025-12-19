Roma la casa più luminosa di Natale è a Labaro | 14mila luci sull’attico di un ex calciatore
Se ti trovi a Viale Gemona del Friuli, nel cuore di Labaro, non potrai ignorare la magia natalizia che avvolge l’attico di un ex calciatore. Con 14mila luci che brillano intensamente, questa casa si trasforma nella più luminosa di Roma, catturando sguardi e sognando grandi emozioni. Un vero spettacolo di luce e colore che rende il quartiere ancora più speciale in questo periodo di festa.
Se si passa per viale Gemona del Friuli, nel quartiere Labaro, a nord di Roma, non si può fare a meno di notarla. Illuminata tutt’intorno, nel giardino e fino all’attico, con tanto di renne e mega striscione di Babbo Natale.È la casa di Alejandro Ortega. Ecuadoreño - ex calciatore professionista. 🔗 Leggi su Romatoday.it
