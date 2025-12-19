Roma il Giubileo degli amici degli animali tra fede e cura quotidiana

Roma ha vissuto un evento speciale, un Giubileo dedicato agli amici degli animali, tra fede e cura quotidiana. Tre giorni di incontri, emozioni e riflessioni che hanno unito spiritualità e amore per i nostri amici a quattro zampe, sottolineando l’importanza di un impegno costante e condiviso. Un’occasione unica per riscoprire il valore della compassione e della cura, in una città che abbraccia con cuore aperto ogni creatura.

© Sbircialanotizia.it - Roma, il Giubileo degli amici degli animali tra fede e cura quotidiana Roma ha vissuto tre giorni fuori dall’ordinario, dove la spiritualità si è intrecciata con la cura quotidiana verso gli animali. Dal 12 al 14 dicembre 2025, il cosiddetto Giubileo a misura di zampa ha chiamato a raccolta volontari, professionisti e cittadini, trasformando un’idea in un’esperienza condivisa e profondamente sentita. Una giornata giubilare che entra nella . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it Leggi anche: Sepolti 60 animali a San Giuliano. Nel cimitero degli amici più fedeli tra fiori, foto, passaparola e peluche Leggi anche: “Su Sfattoria degli Ultimi la Regione Lazio è assente”: la denuncia della Garante degli animali di Roma La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. DAL 12 al 14 DICEMBRE, IN VATICANO,GIUBILEO PER GLI AMICI DEGLI ANIMALI; Grande partecipazione al Giubileo a misura di zampa, evento senza precedenti dedicato agli operatori e agli amici degli animali; Grande partecipazione al Giubileo a misura di zampa. Evento senza precedenti dedicato agli operatori e agli amici degli animali; Grande partecipazione al Giubileo a misura di zampa. Evento senza precedenti dedicato agli operatori e agli amici degli animali. Grande partecipazione al Giubileo a misura di zampa - Per la prima volta nella storia del Giubileo, la Santa Sede ha ospitato una giornata interamente ... askanews.it A San Pietro per la prima volta nella storia del Giubileo: “Pellegrinaggio degli operatori e amici degli animali” dell’Associazione Pet Carpet - Arriva un evento speciale nella storia del Giubileo, ovvero il “Pellegrinaggio degli operatori e amici degli animali”. ilmessaggero.it

Un Giubileo a misura di… zampa! - – Una svolta storica e un grande traguardo di civiltà e spiritualità: per la prima volta nella storia del Giubileo la Santa Sede ospiterà un evento dedicato esclusivamente agli operatori ... askanews.it

AGTA - Associazione Guide Turistiche Abilitate. . Un altro video del Giubileo del Turismo che si è tenuto a Roma e Città del Vaticano il 15 dicembre scorso. Questa volta realizzato da un'altra guida e socia, Lory Marchese.it che ringraziamo per la disponibilità e - facebook.com facebook

Si è svolto dal 12 al 14 dicembre a Roma il #Giubileo dei #Detenuti. Rivedi il servizio andato in onda nel @Tg3web delle 19.00 del #13dicembre con l'intervista al @GaranteLiberta - Avv. @IrmaConti. @minGiustizia @Evange_it x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.