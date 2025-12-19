Roma il Giubileo degli amici degli animali tra fede e cura quotidiana

Roma ha vissuto un evento speciale, un Giubileo dedicato agli amici degli animali, tra fede e cura quotidiana. Tre giorni di incontri, emozioni e riflessioni che hanno unito spiritualità e amore per i nostri amici a quattro zampe, sottolineando l’importanza di un impegno costante e condiviso. Un’occasione unica per riscoprire il valore della compassione e della cura, in una città che abbraccia con cuore aperto ogni creatura.

Roma ha vissuto tre giorni fuori dall'ordinario, dove la spiritualità si è intrecciata con la cura quotidiana verso gli animali. Dal 12 al 14 dicembre 2025, il cosiddetto Giubileo a misura di zampa ha chiamato a raccolta volontari, professionisti e cittadini, trasformando un'idea in un'esperienza condivisa e profondamente sentita.

