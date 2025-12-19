Roma il futuro di Cristante resta in bilico | la Juventus osserva

Bryan Cristante torna protagonista nella Roma sotto la guida di Gian Piero Gasperini, ma il suo futuro rimane incerto. La sua evoluzione in campo ha attirato l’attenzione di vari club, tra cui la Juventus, che monitora attentamente la situazione. La prossima finestra di mercato potrebbe rivelare sviluppi decisivi per il percorso del centrocampista, tra speranze di conferma e possibili trasferimenti.

© Sololaroma.it - Roma, il futuro di Cristante resta in bilico: la Juventus osserva Bryan Cristante è tornato ad essere un elemento centrale nella rosa della Roma con l’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina. A Trigoria, però, ogni valutazione sul suo futuro è rimandata al termine del campionato, quando il club analizzerà diversi aspetti: dall’età al costo dell’ingaggio, che sfiora i 3 milioni di euro annui, fino alle prospettive tecniche, al di là del rapporto con l’allenatore. Il contratto del centrocampista scade nel 2027, ma al momento non emergono segnali incoraggianti sul fronte del rinnovo. La Roma è orientata verso un ringiovanimento del reparto e una riduzione del monte stipendi, mentre Cristante, che a marzo compirà 31 anni, si sente ancora nel pieno della maturità calcistica e intende riflettere con attenzione sulla scelta legata all’ultimo grande contratto della sua carriera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Leggi anche: Inter, futuro Carboni in bilico: il Pisa osserva e prepara l’affondo Leggi anche: Frattesi Inter, futuro in bilico tra permanenza e mercato: la Juve osserva Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Juventus, occhi su Cristante. E McKennie piace a Gasperini; Juventus-Roma non solo in campo, possibile intreccio di mercato Cristante-McKennie; Calciomercato Roma - Icardi, futuro da decifrare: contatti con Roma, Milan e Como. Tuttosport | McKennie e Cristante, futuro in bilico: possibile asse Juventus-Roma? - La Juventus osserva con attenzione, mentre prende forma un possibile interesse della Roma per Weston McKennie, profilo gradito da Ga ... msn.com

Juve-Roma, fari accesi su Mckennie e Cristante: si pensa allo scambio, ma c'è l'ostacolo Allegri - Il mediano azzurro è un punto fermo della Roma, ha un contratto in scadenza a giugno 2027 e il tema rinnovo non decolla: Comolli fiuta la chance, anche grazie all’ottimo rapporto con l’agente Riso ... tuttosport.com

Cristante Juventus, è lui il nome nuovo per il centrocampo bianconero: la posizione della dirigenza e le possibilità di chiudere l’operazione - Cristante Juventus, il centrocampista della Roma piace molto a Comolli e Cristante e c’è anche l’ok di Spalletti. calcionews24.com

