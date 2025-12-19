Roma Dovbyk ancora ai box con la Juventus | Celik arretra in difesa

Artem Dovbyk ancora ai box, il suo ritorno in campo con la Juventus rimane incerto. L’attaccante ucraino prosegue il percorso di recupero, mentre Celik arretra in difesa per coprire alcune assenze. La sfida tra Roma e Juventus si avvicina, ma i dubbi sulla formazione e le novità tattiche rendono il clima ancora incerto. I tifosi attendono aggiornamenti sul recupero e sulle scelte di Gasperini.

© Sololaroma.it - Roma, Dovbyk ancora ai box con la Juventus: Celik arretra in difesa Il ritorno in campo di Artem Dovbyk dovrà attendere ancora. Anche nella giornata di ieri l'attaccante ucraino non si è allenato con il resto del gruppo, limitandosi a un lavoro personalizzato, e per questo non verrà inserito da Gasperini nell'elenco dei convocati per la sfida della Roma domani sera contro la Juventus. L'ex Girona continua a fare i conti con l'infortunio rimediato lo scorso 9 novembre contro l'Udinese, quando aveva riportato una lesione al tendine del retto femorale. Secondo quanto riferisce Il Tempo, dopo circa un mese di stop Dovbyk era rientrato parzialmente in gruppo la scorsa settimana, salvo poi avvertire un nuovo problema che ha imposto uno stop più lungo del previsto.

