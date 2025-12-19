La Roma ha rivoluzionato il suo piano di mercato invernale, passando da un attacco tradizionale a una strategia tutto incentrato su nuovi innesti. Dopo il blitz per Raspadori, ora si concentra su Zirkzee, seguendo le indicazioni di Gasperini. Un colpo di scena che potrebbe cambiare le sorti della squadra nella seconda metà della stagione.

© Sololaroma.it - Roma, cambia il piano per l’attacco: blitz per Raspadori, poi tutto su Zirkzee

La strategia della Roma per il mercato invernale ha subito un’improvvisa inversione di rotta, dettata direttamente da Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha infatti sollecitato un cambio di priorità, indirizzando il club verso Giacomo Raspadori al posto di Joshua Zirkzee, che fino a pochi giorni fa era considerato il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. L’attaccante attualmente in forza all’Atletico Madrid diventa così la priorità assoluta, mentre il centravanti del Manchester United resta un’opzione rimandata, con un eventuale arrivo previsto solo dopo la metà di gennaio. L’idea di portare a Trigoria una coppia come Raspadori-Zirkzee, entrambi profondi conoscitori della Serie A, rappresenta una mossa mirata per dare maggiore incisività a un attacco giallorosso che al momento occupa appena il decimo posto per rendimento nel campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Leggi anche: Calciomercato Roma, non solo Zirkzee! C’è anche un altro giocatore nel mirino di Gasperini per l’attacco giallorosso: sarà derby con la Lazio per Raspadori!

Leggi anche: Calciomercato Roma, Zirkzee non esclude Raspadori: passi avanti per l’ex Napoli

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Roma, marciapiedi rifatti e pedoni al centro del piano da 24,5 milioni per la sicurezza stradale - Il Comune investe 24,5 milioni sui marciapiedi di Roma: rifacimenti, scivoli e accessibilità. romait.it