Roma Baldanzi pronto a lasciare Trigoria | c’è il sì del giocatore al Verona

L’affare tra Baldanzi e il Verona potrebbe presto concretizzarsi. Dopo mesi di trattative e un passo dalla chiusura, il giocatore ha dato il via libera alla nuova avventura. La volontà del talento di lasciare Trigoria si fa sempre più forte, aprendo le porte a un trasferimento che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua carriera.

Solo pochi mesi fa l’operazione era stata a un passo dalla chiusura. Baldanzi e il Verona sembravano due percorsi destinati prima o poi a incrociarsi, e ora tutto fa pensare che questa possa essere davvero la volta giusta. L’ex Empoli, chiamato in causa da Gasperini nelle ultime uscite della Roma, appare ormai convinto di lasciare temporaneamente la Capitale. Il trequartista potrebbe infatti salutare Trigoria già nel corso del mercato invernale. Secondo quanto riferisce Il Messaggero, l’Hellas Verona è nettamente avanti rispetto al Pisa e avrebbe incassato il gradimento del giocatore, che avrebbe manifestato interesse per la destinazione gialloblù. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

