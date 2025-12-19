Milano, 19 dicembre 2025 – Sarà in studio a ‘Verissimo’ domenica 21 dicembre Rocco Casalino, l’ex braccio destro e responsabile della comunicazione del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Accanto a Conte, Casalino ha vissuto anche gli anni della Presidenza del Consiglio ma oggi ha chiuso con la politica ed è pronto a dedicarsi a un nuovo capitolo della sua vita. Rocco Casalino: chi è. Nato a Frankenthal nel luglio del 1972 da una famiglia di origini pugliesi, vive in Germania fino all’età di sedici anni. Si trasferisce successivamente in Italia, si diploma come tecnico commerciale e si laurea in ingegneria gestionale presso l’Università di Bologna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rocco Casalino, cosa fa oggi l’ex braccio destro di Conte

Leggi anche: Ricordate Rocco Casalino? Ha detto addio a Giuseppe Conte e ha cambiato vita: ecco cosa fa oggi

Leggi anche: Chicco Sfondrini sparito da Amici: cosa è successo all’ex braccio destro di Maria De Filippi e cosa fa oggi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

«Casalino checca inutile», dalla Giunta della Camera autorizzazione a procedere per Vittorio Sgarbi; Atreju, Casalino: Colpito dal livello degli ospiti, io facevo fatica..., Bersani commenta: Ma cosa pretendi...; Rocco Casalino verso il Grande Fratello Vip 2026? Il potenziale scoop di un giornalista; Sgarbi e l'offesa a Casalino, primo sì al processo: la frase sotto accusa.

Rocco Casalino, cosa fa oggi l’ex braccio destro di Conte - L’ex gieffino ed ex funzionario di Governo è pronto a raccontarsi in un’intervista esclusiva a Silvia Toffanin a Verissimo ... quotidiano.net