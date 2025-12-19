Rocco Casalino a Verissimo con Conte in videomessaggio | la strategia pop per riconquistare Palazzo Chigi passa da Mediaset

Rocco Casalino torna in tv con un videomessaggio di Conte, alimentando i dibattiti sulla strategia politica e il futuro di Palazzo Chigi. Tra nostalgia e calcolo, l'ex portavoce M5S si inserisce nel panorama mediatico in un momento cruciale per il campo largo, mentre cresce la tensione sulla scelta del nuovo leader. Un'operazione che potrebbe segnare le sorti della prossima campagna elettorale.

Rocco Casalino a Verissimo con un videomessaggio a sorpresa di Conte: operazione nostalgia o strategia politica? L'ex portavoce M5S torna in tv mentre cresce il pressing per scegliere il leader del 'campo largo'.

Rocco Casalino a Verissimo con Conte in videomessaggio: la "strategia pop" per riconquistare Palazzo Chigi passa da Mediaset - Rocco Casalino a Verissimo con un videomessaggio a sorpresa di Conte: operazione nostalgia o strategia politica?

