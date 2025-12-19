Roca Vecchia approvato il partenariato con il privato tra polemiche e grandi progetti

Roca Vecchia, tra polemiche e grandi ambizioni, si prepara a vivere una nuova fase grazie all’approvazione del partenariato pubblico-privato. La recente seduta, intensa e travagliata, apre la strada a un futuro di progetti e valorizzazione di uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo. Un passo decisivo che potrebbe trasformare il sito archeologico e naturalistico, portando innovazione e sviluppo in un contesto ricco di storia e bellezza.

