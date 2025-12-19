Roca Vecchia approvato il partenariato con il privato tra polemiche e grandi progetti
Roca Vecchia, tra polemiche e grandi ambizioni, si prepara a vivere una nuova fase grazie all’approvazione del partenariato pubblico-privato. La recente seduta, intensa e travagliata, apre la strada a un futuro di progetti e valorizzazione di uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo. Un passo decisivo che potrebbe trasformare il sito archeologico e naturalistico, portando innovazione e sviluppo in un contesto ricco di storia e bellezza.
MELENDUGNO – Una seduta carica di tensione, terminata a tarda ora, segna l’inizio di una nuova era per uno dei siti archeologici e naturalistici più iconici del Mediterraneo: Roca Vecchia e le Grotte della Poesia. Il Consiglio comunale di Melendugno ha approvato ieri sera la delibera per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
