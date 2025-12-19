Non è solo un libro di cucina e non è nemmeno un’autobiografia nel senso tradizionale del termine. "50-Anni, racconti, ricette" (Rizzoli), è il punto d’incontro tra memoria, territorio e gusto. Un racconto intimo in cui Roberto Valbuzzi ripercorre la propria storia personale e professionale attraverso episodi di vita che diventano piatti. Nel volume, lo chef celebra anche i cinquant’anni del Crotto Valtellina, il ristorante di famiglia che ha saputo rinnovare senza tradirne l’anima, trasformandolo in un laboratorio di cucina sostenibile e profondamente legata alla terra. Tra ricordi d’infanzia, incontri con produttori, stagioni che scandiscono i menu e riflessioni sul senso del cucinare oggi, Valbuzzi si mette a nudo e racconta un percorso fatto di scelte, emozioni e consapevolezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Roberto Valbuzzi racconta 50: "Un viaggio di emozioni che diventano cucina"

