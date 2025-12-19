Roberto Angiolini grande manager del Jolly Club
Roberto Angiolini, figura iconica nel mondo dell’automobilismo, ha saputo distinguersi sia come manager del Jolly Club che come pilota di talento. La sua carriera è stata plasmata dall’eredità della struttura sportiva fondata dal grande papà, primo manager del prestigioso team. Un percorso che unisce passione, dedizione e una profonda conoscenza del settore, rendendolo una figura di spicco nel panorama automobilistico italiano.
Prima ottimo pilota, grazie alla struttura sportiva del grande papà, che fu il primo manager del Jolly Club. Poi, Roberto tirò su una struttura internazionale, capace di portare per anni allori mondiali al nostro Tricolore. Roberto Angiolini è deceduto il 4 aprile 2020 e fino all’ultimo respiro è stato sicuramente uno dei più grandi manager . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
