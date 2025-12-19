Roberto Angiolini grande manager del Jolly Club

Roberto Angiolini, figura iconica nel mondo dell’automobilismo, ha saputo distinguersi sia come manager del Jolly Club che come pilota di talento. La sua carriera è stata plasmata dall’eredità della struttura sportiva fondata dal grande papà, primo manager del prestigioso team. Un percorso che unisce passione, dedizione e una profonda conoscenza del settore, rendendolo una figura di spicco nel panorama automobilistico italiano.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.