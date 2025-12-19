rob reiner al figlio nick era stata diagnosticata la schizofrenia

Si discute sull'effetto che i farmaci potrebbero aver avuto sul comportamento dell'ultimo figlio del regista e della fotografa Michele Singer. Secondo quanto riporta TMZ, a Nick Reiner nelle settimane precedenti all'omicidio dei suoi genitori, Rob Reiner e Michele Singer, sarebbe stata diagnosticata la schizofrenia, come hanno riportato le fonti al magazine. In base alle ultime informazioni raccolte da TMZ, Nick Reiner era in cura da uno psichiatra per una malattia mentale e nei mesi precedenti al delitto, il suo comportamento era diventato particolarmente allarmante. Il ricovero di Nick Reiner Le fonti dirette del magazine riportano che i farmaci avrebbero contribuito a renderlo instabile e pericoloso e di recente avrebbe ricevuto cure presso una struttura riabilitativa di Los Angeles specializzata in . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

