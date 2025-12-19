Rivoluzione Oscar | dal 2029 su YouTube

Dal 2029, gli Oscar cambiano volto: la storica cerimonia si sposta da ABC a YouTube, segnando una rivoluzione nel mondo della televisione in streaming. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato un accordo esclusivo quinquennale, inaugurando una nuova era per i premi più prestigiosi del cinema, che potranno essere seguiti direttamente online da un pubblico globale.

Storica svolta per la tv in streaming: l’ Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato il trasferimento della cerimonia degli Oscar dalla Abc su YouTube, nell’ambito di un accordo esclusivo quinquennale che inizierà con la 101ª edizione dei premi nel 2029. Il passaggio del premio cinematografico più prestigioso e seguito al mondo lo renderà accessibile in streaming a oltre 2 miliardi di persone a livello globale. Il nuovo accordo, che assegna a YouTube i diritti globali esclusivi degli Oscar fino al 2033, vedrà lo show lasciare la Abc per la prima volta in oltre 50 anni. La cerimonia sarà disponibile in diretta sull’app gratuita di YouTube in tutto il mondo; saranno trasmessi anche il red carpet, il dietro le quinte durante l’evento, l’annuncio delle nomination, i Governor’s Awards, il pranzo dei candidati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

