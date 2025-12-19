Rivolta in carcere | i promotori Matteo Baldascini e Mattia Spinelli

Due figure chiave emergono dalla rivolta nel carcere di Latina: Matteo Baldascini e Mattia Spinelli, promotori dell’evento del 28 ottobre. L’indagine coordinata dalla procura ha portato all’emissione di un’ordinanza cautelare nei loro confronti, coinvolgendo anche Nico Mauriello. Un episodio che mette in luce tensioni e dinamiche interne al sistema penitenziario, evidenziando l’importanza di approfondire le cause e le conseguenze di tali rivolgimenti.

Sono Mattia Spinelli e Matteo Baldascini i promotori della rivolta carceraria scoppiata nella casa circondariale di Latina il 28 ottobre scorso, che ieri, al termine di un'indagine coordinata dalla procura ha portato a un'ordinanza cautelare nei loro confronti e nei confronti di Nico Mauriello. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

SCALMANATI NEL CARCERE: INDAGATI SPINELLI, BALDASCINI E ANCHE IL 20ENNE IMPUTATO PER IL TENTATO OMICIDIO IN ZONA PUB.

