Rivolta in carcere | i promotori Matteo Baldascini e Mattia Spinelli

Due figure chiave emergono dalla rivolta nel carcere di Latina: Matteo Baldascini e Mattia Spinelli, promotori dell’evento del 28 ottobre. L’indagine coordinata dalla procura ha portato all’emissione di un’ordinanza cautelare nei loro confronti, coinvolgendo anche Nico Mauriello. Un episodio che mette in luce tensioni e dinamiche interne al sistema penitenziario, evidenziando l’importanza di approfondire le cause e le conseguenze di tali rivolgimenti.

Sono Mattia Spinelli e Matteo Baldascini i promotori della rivolta carceraria scoppiata nella casa circondariale di Latina il 28 ottobre scorso, che ieri, al termine di un'indagine coordinata dalla procura ha portato a un'ordinanza cautelare nei loro confronti e nei confronti di Nico Mauriello. SCALMANATI NEL CARCERE: INDAGATI SPINELLI, BALDASCINI E ANCHE IL 20ENNE IMPUTATO PER IL TENTATO OMICIDIO IN ZONA PUB. Rivolta in carcere a Latina. Tre arresti - L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Latina riguarda i detenuti accusati di essere i promotori della rivolta del 28 ottobre ...

Violenta rivolta nel carcere di Latina: intervento d’urgenza della polizia penitenziaria - Una violenta rivolta è scoppiata il 28 ottobre 2025 nel carcere di Latina, mettendo seriamente a rischio la sicurezza dell’istituto. latinapress.it

Rivolta nel carcere di Latina: tre detenuti arrestati per incendi, minacce e violenze - Indagata anche un’aggressione con minacce di morte a un altro detenuto ... latinaoggi.eu

Reato di rivolta: “a Latina scattano i primi arresti” Arrivano i primi arresti per il nuovo reato di rivolta all’interno degli istituti penitenziari, introdotto dal Decreto Sicurezza voluto dal Governo Meloni. A Latina, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata e - facebook.com facebook

