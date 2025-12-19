Rivoglio indietro i soldi fan Marvel delusi da proiezioni di Avatar 3 manca teaser di Avengers | Doomsday

I fan Marvel sono delusi e frustrati dopo che alcuni cinema europei non hanno mostrato il tanto atteso teaser di Avengers: Doomsday, alimentando proteste e richieste di rimborsi. La mancanza di anteprime ha creato scontento tra gli appassionati, desiderosi di scoprire nuovi dettagli sui loro eroi preferiti. La situazione evidenzia come l’attesa e le promesse non mantenute possano scatenare reazioni forti nel pubblico.

© Movieplayer.it - "Rivoglio indietro i soldi", fan Marvel delusi da proiezioni di Avatar 3, manca teaser di Avengers: Doomsday Non tutti i cinema europei hanno proiettato, come anticipato, l'atteso teaser di Avengers: Doomsday scatenando le proteste dei fan del Marvel Universe. L'uscita americana ufficiale di Avatar: Fuoco e Cenere è prevista per oggi, ma in alcuni paesi, come l'Italia, il film è uscito mercoledì 17 dicembre. Anche negli USA le anteprime di mezzanotte hanno attirato i primi fan della saga fantascientifica di James Cameron, desiderosi di vedere per primi l'incredibile spettacolo tecnologico. Molti di coloro che si sono riversati nelle sale, però, sono fan dell'MCU intenzionati a godere il prima possibile della visione del primo teaser trailer di Avengers: Doomsday.

