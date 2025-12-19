Il solstizio d'inverno, il momento in cui il buio domina, cela antichi riti e rituali tramandati nel tempo. Un'occasione perfetta per connettersi con tradizioni che celebrano il ritorno della luce, anche se impercettibilmente. Scopri come questa ricorrenza possa diventare un’opportunità di riflessione, rinnovamento e riscoperta di antichi usi, per affrontare il periodo più oscuro dell’anno con spirito di speranza.

© Iodonna.it - Riti e rituali che affondano le radici nell'antichità, da provare con il solstizio d'inverno

21 d icembre, solstizio d’inverno e i suoi riti. Il momento in cui il buio raggiunge il suo apice ma anche quando, anche se non sembra, le giornate iniziano a riallungarsi molto lentamente. È questo il momento di prendersi del tempo per sé da dedicare a 5 rituali, radicati nelle tradizioni popolari e spirituali, da provare e che celebrano questo momento di passaggio dal buio alla luce. Solstizio d’inverno: il dì più breve dell’anno e la grande congiunzione X Leggi anche › Solstizio d’inverno, nel giorno più corto dell’anno il buio ruba la scena alla luce Solstizio d’inverno, i riti dal buio alla luce. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Befana, perché si chiama così? Il motivo affonda le radici negli antichi rituali pagani - ", è il celebre inizio di una filastrocca italiana legata all'Epifania, festeggiata il 6 gennaio. affaritaliani.it

Wellness esotico: quando i rituali antichi parlano alla scienza moderna - di Cecilia FalovoLa ricerca del benessere oggi passa sempre più spesso attraverso pratiche che affondano le radici in culture lontane. msn.com

SINDACO “A FUOCO” SUCCESSO ANNUNCIATO PER LA FESTA DEI FUOCHI RITUALI Ventisei riti provenienti da Abruzzo, Puglia, Toscana e Molise, per condividere l’energia di un evento straordinario. Un pubblico numerosissimo, arrivato da tutta Italia e a - facebook.com facebook