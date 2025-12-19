Ristoranti verso il sold out per pranzi e cene natalizi

Durante le festività natalizie, Pisa si anima di convivialità nei ristoranti, che registrano un’affluenza record. Secondo i dati di Confcommercio, più del 60% delle prenotazioni sono già state effettuate per pranzi e cene natalizie, confermando il successo e il fascino di questa tradizione. Un momento speciale per condividere sapori autentici e creare ricordi indimenticabili tra amici e famiglia.

Durante le feste natalizie, Pisa riscopre il sapore della convivialità al ristorante. Secondo i dati di affluenza per le festività analizzati da Confcommercio, infatti, il periodo natalizio si conferma un momento favorevole per i ristoranti pisani, con oltre il 60% di prenotazioni per un pranzo di Natale serviti e riveriti. Numeri che fanno piacere alla presidente di Confristoranti Confcommercio Pisa, Daniela Petraglia, e che dimostrano la tenuta del servizio: "L’indagine condotta sui ristoranti del territorio - le sue parole - restituisce un quadro sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno, con segnali positivi legati sia al Natale che al Capodanno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

